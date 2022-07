Napoli: Manfredi, sicurezza? Serve l'attenzione del Governo

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - "La sicurezza urbana è una delle grandi priorità che abbiamo davanti e ci deve essere grande attenzione da parte del Governo centrale. Il tema delle rapine non è solo napoletano: lo vediamo in tutte le grandi città anche a Milano". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la rapina a mano armata in pieno giorno ai danni di turisti nella centrale piazza Trieste e Trento, riportata oggi dalla stampa. "Noi abbiamo una continua interlocuzione con la Prefettura e con le forze dell'ordine per migliorare il presidio soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti - ha aggiunto - La questione sicurezza deve essere affrontata da un lato con il presidio del territorio e con una migliore organizzazione delle forze dell'ordine ma anche con azioni sulla videosorveglianza che stiamo mettendo in campo e nei prossimi mesi avremo dei risultati concreti perché ci saranno investimenti sia sulla manutenzione che sull'installazione di nuove telecamere", ha concluso. (ANSA).