Giffoni: domani al via edizione 22, nel segno degli Invisibili

(ANSA) - GIFFONI, 20 LUG - Sarà dedicata agli Invisibili la 52/a edizione del Festival di Giffoni, al via domani con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alle 16.30, nella Piazza della Cittadella.

Sottolinea il direttore generale, Jacopo Gubitosi: "Da domani al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno a Giffoni per dare vita a un dialogo costruttivo e sincero. È senza dubbio un anno speciale, segna il ritorno totalmente in presenza delle nostre attività, pur con tutte le cautele e le precauzioni".

Oltre 5mila i giurati, da 33 Paesi, che parteciperanno al festival. Body positivity, la scoperta dell'altro, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all'età adulta, l'amore senza etichette: sono alcuni dei temi raccontati dalle 118 opere in concorso. E ancora un focus speciale rivolto all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Anche quest'anno numerose le anteprime e gli eventi speciali, i progetti oltre alle attività dedicate all'innovazione con il Dream Team.

Tanti gli ospiti della prima giornata, come l'attrice Lunetta Savino, Erri De Luca con Paola Porrini Bisson, Caterina Caselli, Oliviero Toscani, Giuseppe Abbagnale, Simonetta Gola, Aldo Berlinguer, Giorgia Soleri e il regista Pepsy Romanoff.

Per Giffoni Music Concept, ad accendere l'Arena di Piazza Fratelli Lumière, Francesco Gabbani alle 22 dopo l'incontro con i juror alle 18 in Sala Truffaut.

Grande attesa anche per l'evento speciale dedicato al quarantennale dell'alieno più amato di tutti i tempi, E.T. - l'extra - terrestre con una proiezione speciale a cura di Universal Pictures International Italy. Verrà esposto, nella Piazza della Cittadella il calco originale del volto di ET, realizzato dal Premio Oscar Carlo Rambaldi. (ANSA).