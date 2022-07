Duplice omicidio a Napoli, vittime vicine a clan

Due persone sono state uccise a Napoli. Il duplice omicidio è avvenuto in periferia, nel Rione Fiat a Ponticelli. Indagano i Carabinieri che sono sul posto. L'episodio violento è avvenuto in un appartamento al piano terra di via Eugenio Montale. Le vittime sono Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 56 anni; uno dei due era sull'uscio di casa.

Secondo quanto al momento accertato dai carabinieri, entrambi sono riconducibili al clan De Micco-De Martino.