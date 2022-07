Tentano il furto di uno scooter, presi dai carabinieri a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - Sono già noti alle forze dell'ordine ed hanno poco più di vent'anni i due giovani sorpresi insieme a una donna mentre alle tre della scorsa notte in piazza Vittoria, a Napoli, stavano per mettere a segno il furto di uno scooter.

I carabinieri del nucleo radiomobile li hanno bloccati quando avevano praticamente completato l'opera usando un cacciavite e un martello di quelli da "carpentiere".

La donna, della provincia di Napoli, precisamente di Cercola, che li stava attendendo in sella a uno scooter è stata denunciata per tentato furto in concorso, mentre Cristian La Volla e Antonio Petrosino, entrambi di Ponticelli rispettivamente di 22 e 20 anni, sono finiti in arresto. (ANSA).