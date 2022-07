Minori e guerra, da Enzo Avitabile video per aiutare SSCh

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - "Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo": è la parola d'ordine dell'associazione Support and Sustain Children (SSCh www.supportandsustainchildren.org/it/), che nelle zone di guerra si batte per fornire beni di prima necessità e cure mediche con particolare attenzione per le situazioni più vulnerabili quali minori, minori non accompagnati, minori con disabilità fisiche e intellettive.

Per questa associazione e per le sue finalità si è speso anche Enzo Avitabile, il cantautore, compositore, sassofonista napoletano, Premio Tenco, Premio di Donatello, Premio De Andrè, Targa Faber per la guerra di Piero, ha risposto alla richiesta di aiuto di milioni di bambini in Siria.

Il cantautore che ha prodotto un video (https://www.youtube.com/watch?v=lloNneVBiKM) nel quale invita tutti a fornire aiuti per chi a causa della guerra non ha più nulla. Nel corso degli anni SSCh ha operato in diversi ma simili contesti come in Iraq, Giordania, Grecia (campo di Moria) e infine nei Balcani. SSCh ha in attivo anche un progetto in Romania, in cooperazione con l'associazione storica Parada che da anni si occupa di portare sostegno e inclusione sociale ai bambini di strada di Bucarest. (ANSA).