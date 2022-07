Covid: Campania; incidenza in salita al 26%, 16 vittime

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - Sono 14.585 i positivi del giorno in Campania su 55.942 test effettuati per un indice di contagio pari al 26,07%, in aumento di oltre due punti rispetto al dato registrato ieri che si attestava al 23,92%. Otto le persone decedute nelle ultime 48 ore cui si aggiungono altri otto decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Calano invece i posti letto di terapia intensiva occupati, da 38 a 34. Così come quelli di degenza occupati: dai 739 di ieri a 726 di oggi. (ANSA).