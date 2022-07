A DER SANDMANN, adattamento e regia di Luisa Guarro, il Premio nazionale tedesco 'Monica Bleibtreu'

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - DER SANDMANN, basato sul celebre racconto di ETA Hoffman, scritto e diretto da Luisa Guarro, prodotto dal Wolfgang Borchert Theater di Münster, vince il premio MONICA BLEIBTREU, categoria Classic Modern. Il premio è stato assegnato da una prestigiosa giuria, composta dall'artista della luce Michael Batz, dall'autore Lutz Hübner e dalla traduttrice Renata Bleibtreu. Nel suo discorso di elogio e assegnazione del premio, Renate Bleibtreu ha parlato di "un'esperienza teatrale onirica" e Detlef Brandenburg della rivista specializzata "Die deutsche Bühne" ha scritto nella sua recensione di "una fantasmagoria romantica nera, meravigliosamente poetica..". 119 produzioni di teatri di tutta la Germania hanno presentato domanda per le categorie "Commedia", "Dramma" e "Classico Moderno". Quattro produzioni per ogni categoria sono state nominate e invitate a presentare lo spettacolo in diversi teatri di Amburgo. Dopo 2 settimane di "Privatetheatertage", Festival delle migliori produzioni del Teatro Privato Tedesco, la cerimonia di premiazione si è tenuta al Teatro Kammerspiele di Amburgo, nell'elegante quartiere di Rotherbaum. Recensioni allo spettacolo, che ha aperto la stagione del Wolfgang Borchert Theater 2021, avevano già testimoniato il successo dell'opera. Dal discorso di premiazione di Renate Bleibtreu ".. abbiamo visto la regina notturna della vendetta silenziosamente salita su un piedistallo, in abito nero, per lei ha ballato un giovane agitato, al tintinnio di un pianoforte leggermente stonato, come in un film muto. Porte fatte di luce si aprivano e si richiudevano, volti a volte facevano capolino da piccoli spioncini di queste porte, così che a poco a poco uno si chiedeva: Dov'è effettivamente questa prigione, nel mondo interiore o nel mondo esterno? Abbiamo visto anche una bambola che sembrava così viva che il giovane di nome Nataniele se ne è innamorato perdutamente, abbiamo visto gli occhi cavati, bruciati fino a diventare solo orbite nere, abbiamo sentito parlare del mago di nome Coppola. E a poco a poco ci siamo chiesti, cosa è reale? Tutto era trattenuto da qualcosa che quasi non esiste. Da una quiete notevolmente grande. La giuria per i classici moderni assegna il Premio Monica Bleibtreu 2022 al Wolfgang Borchert Theater, per aver trasformato DER SANDMANN in un'esperienza teatrale onirica." Di seguito i link al trailer e ad alcune delle recensioni più significative Trailer https://vimeo.com/523809025/af5e6ca678 Recensioni "Un mondo da incubo spaventoso e bellissimo" di Helmut Jasny "..C'è molto in "Sandman": psicologia, illuminismo contro romanticismo e l'arroganza di una ragione strumentale non solo per essere in grado di spiegare il mondo, ma anche per crearlo di nuovo.. E Luisa Guarro rende giustizia a questo nella sua produzione, tanto esteticamente impegnativa quanto espressiva.." https://www.wn.de/muenster/kultur/schaurig-schone-albtraumwelt-2413226 "The Sandman: un incubo al Teatro Borchert" di Jorg Bockov "Con la prima di "The Sandman", il Wolfgang Borchert Theater di Münster inizia la nuova stagione in modo grandioso.. The Sandman è, grazie a Luisa Guarro, una fantastica serie di immagini che oscilla tra follia e realtà e trova nuove sfaccettature al modello letterario.. Come spettatore, vieni risucchiato in un inquietante vortice di colpa ed espiazione e inizi a guardare il mondo attraverso lo sguardo folle del personaggio principale.. Non puoi distogliere lo sguardo, anche se in realtà vorresti batterti le mani sul viso come un bambino spaventato.." https://westfalium.de/2021/08/25/der-sandmann-ein-alptraum-am-borchert-theater/ "Proteggi i tuoi occhi" staff editoriale Alles Münster "..Gli effetti di luce di Paco Sumonte sono spettacolari. Rafforzano l'alienazione e seducono lo spettatore..Markus Hennes brilla nel ruolo di Natanaele. Ma l'intero ensemble suona brillantemente qui..Una premiere più che riuscita all'inizio della nuova stagione del Wolfgang Borchert Theater. Vale la pena vedere!" https://www.allesmuenster.de/huete-deine-augaepfel/ DER SANDMANN Adattamento e regia Luisa Guarro traduzione intaliano/tedesco Tanja Weidner Assistente alla regia Annika Bade con Florian Bender, Rosana Cleve, Markus Hennes, Johannes Langer, Ivana Langmajer, Jürgen Lorenzen Disegno Luci Paco Summonte Scenografia, Costumi e scelta Musicale Luisa Guarro Direttore Artistico Wolfgang Borchert Theater Meinhard Zanger Direttore Tecnico Scenografia Stephanie Kniesbeck Direttore Realizzazione costumi Linda Scaramella-Hedwig (ANSA).