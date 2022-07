Telesia for Peoples, al via la nona edizione

(ANSA) - TELESE TERME, 18 LUG - L'ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo, il sindaco della Città di Assisi Stefania Proietti, l'inviato di guerra del quotidiano "Avvenire" Nello Scavo, la Coldiretti, l'imprenditore Nicola Grasso (titolare della "Goil"), il professor Armando Rocco (esperto sulla sicurezza stradale) e il Centro Studi "Piero Calamandrei" di Napoli sono i vincitori del "Premio Telesia for Peoples" che verrà conferito domenica sera nelle terme di Telese nell'ambito di una cerimonia spettacolo che avrà come ospiti anche numerosi artisti, tra cui Livio Cori, il cabarettista Ciro Giustiniani e il ballerino Lino Leonardi di "Amici".

Il "Telesia for Peoples" - come è stato detto durante la presentazione del programma alla Rocca dei Rettori di Benevento dal giornalista Mimmo Ragozzino, presidente dell'associazione no profit che promuove l'evento, e dal presidente facente funzione della Provincia Nino Lombardi - prenderà però il via venerdì sera con un serata spettacolo per i giovani "Aspettando l'alba … di un nuovo giorno" che ha lo scopo di dare un segnale di speranza per un futuro migliore, dopo due anni di pandemia che ha costretto tutti all'isolamento sociale.

Sabato sera protagonista della manifestazione sarà invece il tema della inclusione con un concerto del percussionista Peppe Sannino della Nuova Orchestra Italiana insieme ad altri colleghi musicisti.

L'esibizione sarà preceduta da una performance dei ragazzi "speciali", studenti di Sannino, e dagli interventi del vescovo di Cerreto Sannita Giuseppe Mazzafaro, del sindaco di Telese Giovanni Caporaso e di Alessandro Fucci (Ali onlus).

L'ingresso agli eventi è gratuito fino a esaurimento dei posti.

(ANSA).