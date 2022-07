Napoli: Verdi denunciano, degrado nella fontana del Carciofo

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - "L'aiuola che fa da cornice alla fontana monumentale del carciofo, in piazza Trieste e Trento, a Napoli, versa da mesi in preoccupante stato di degrado. Con le piante oramai arse dal sole e spoglia di fiori, offre di sé una brutta immagine agli occhi dei tanti turisti e cittadini che attraversano la piazza quotidianamente". E' la denuncia che arriva da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

"Anche l'immagine dell'azienda che avrebbe dovuto occuparsi della sua manutenzione in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Napoli - aggiunge - e che vi ha apposto il suo cartello pubblicitario, non ne esce decisamente bene. Una piazza dove si affaccia il primo teatro lirico nel mondo, Palazzo Reale e la Basilica Reale di San Francesco di Paola merita ben altra attenzione. E' indispensabile a questo punto chiarire se la convenzione con il privato per la manutenzione sia ancora in essere, se ci sono responsabilità per negligenza, ed eventualmente procedere al ripristino della stessa manutenzione per restituire dignità alla piazza e alla fontana". (ANSA).