Il Premio Troisi a Federica Ferrero e Massimo Grilli

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - La torinese Federica Ferrero e il napoletano Mariano Grillo sono i due vincitori, ex aequo, della XXII edizione del Premio Massimo Troisi nella categoria "Miglior attore comico". Ad entrambi è stato consegnato il trofeo e, oltre a un premio in danaro, avranno la possibilità di esibirsi allo Zelig di Milano.

La giuria - composta da Giancarlo Bozzo (direttore artistico di Zelig), Gaetano Liguori (direttore artistico del Teatro Totò di Napoli) e Pierluigi Iorio (direttore artistico del Teatro E.

De Filippo di Agropoli) - ha quindi assegnato il riconoscimento per il miglior "Corto comico" ad Alessandro Porzio con l'opera "Come a Mìcono", mentre per il concorso "Migliore Scrittura Comica sezione opera edita" il primo premio è andato a Lello Marangio per il romanzo "Il mercatino di Roccagioiosa" (Homo Scrivens edizioni). Primo premio sezione "Racconto Inedito" a Guglielmo Finazzer e Stefano Russo per l'opera "Il Circolo Vizioso". Menzioni speciali per gli autori Raimondo Preti, Elisa Zaccagnini, Gianluca Papadia e Gabriele Bianchini.

Il "Premio Cremanum d'argento 2022" è stato consegnato all'attore sangiorgese Massimo De Matteo. Il Cremanum è un premio assegnato dal Comune di San Giorgio a Cremano, dove si svolge il concorso, a un artista che si è distinto nella propria professionalità e che abbia un legame con la città dove nel 1953 nacque Troisi.

"E' stata un'edizione meravigliosa", il commento del sindaco Giorgio Zinno. "Siamo riusciti a celebrare il nostro grande Massimo proprio come lui amava: con i suoi amici e concittadini, con tanti artisti che lo hanno conosciuto, apprezzato e che da lui sono stati ispirati". (ANSA).