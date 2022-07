Covid: Campania; contagi ancora in calo, anche oggi un morto

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Sono 7145 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 33.035 test per un indice di contagio pari al 21,62%, in leggera flessione, per il terzo giorno consecutivo, rispetto al dato registrato ieri che si attestava al 23,6%. Anche oggi si registra un decesso (-4 rispetto a ieri).

Salgono invece i posti letto di terapia intensiva occupati: 36 (ieri erano 32, +4). Mentre scendono sensibilmente, invece, i posti letto di degenza occupati: 663 a fronte dei 711 di ieri (-48). (ANSA).