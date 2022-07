Botte tra due coppie, quattro in manette

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - I motivi sono diversi e tutti banali, dallo stendino che dà fastidio all'auto parcheggiata nel posto sbagliato, sufficienti però a dare vita a una violenta rissa tra due coppie di vicini che gli stessi carabinieri intervenuti definiscono "stile wrestling".

E' successo ad Ercolano. I carabinieri della locale tenenza erano già a conoscenza dei dissidi tra i quattro e ieri pomeriggio c'è stata l'ennesima lite. Mariti e mogli erano in strada (gli uomini hanno 40 e 68 anni mentre le mogli 35 e 62) e si stavano azzuffando. Nonostante l'arrivo della pattuglia i quattro hanno continuato a picchiarsi e i carabinieri hanno faticato non poco per bloccarli. Sono stati quindi tutti arrestati e portati in caserma, dove hanno nuovamente tentato di aggredirsi a vicenda.

Ad avere la peggio, almeno secondo le prognosi del 118, la coppia più anziana: la donna è stata giudicata guaribile in 7 giorni per delle contusioni all'occhio destro mentre l'uomo è stato trattenuto in osservazione per la frattura del naso.

I quattro arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e ospedalieri, in attesa del giudizio. (ANSA).