Quattro denunciati per rissa a Caserta, anche un sedicenne

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato quattro persone, tra cui un sedicenne, perchè ritenuti responsabili della rissa avvenuta nella serata di sabato 9 luglio scorso, nel centro della città, a corso Trieste.

I quattro sono residenti nei comuni di Caserta, S. Nicola La Strada e San Marco Evangelista.

I fatti risalgono alla mezzanotte di quel sabato, quando agenti della Questura impegnati nei controlli anti-movida violenta, sono intervenuti nella zona dove alcuni cittadini avevano segnalato una rissa tra giovani. Sul posto i poliziotti hanno trovato e identificato quattro giovani con evidenti segni di una colluttazione, avvenuta poco prima; nello specifico due indossavano indumenti strappati, mentre il minore aveva un ematoma al naso. Le indagini successive hanno consentito di ricostruire puntualmente la dinamica della vicenda e il ruolo nella rissa dei quattro giovani che sono stati tutti denunciati per rissa (i tre maggiorenni, con precedenti, alla competente procura, mentre il sedicenne, incensurato, è stato denunciato al Tribunale per i Minorenni di Napoli). Sono state inoltre avviate le procedure per l'emissione del Daspo urbano. (ANSA).