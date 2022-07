Punta coltello contro i medici per essere visitato, bloccato

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Ha puntato un coltello contro il personale medico dell'ospedale di Torre del Greco per saltare la fila ed essere visitato: l'uomo è stato bloccato e denunciato dai carabinieri.

Il fatto è avvenuto ieri sera, quando un 51enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in ambulanza all'ospedale 'Maresca'. Quando è arrivato ha estratto un coltello e lo ha puntato contro i medici pretendendo di essere visitato senza attendere il suo turno. Sono stati quindi allertati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, che sono intervenuti poco dopo. Hanno bloccato l'uomo e, dopo avergli trovato anche un coltello a serramanico nel borsello, lo hanno denunciato per minaccia e porto abusivo d'armi. (ANSA).