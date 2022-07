Napoli: oltre 2000 beni culturali recuperati nel 2021 dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Oltre duemila beni di grande valore culturale per una stima commerciale, una volta messi sul mercato, di quasi due milioni e mezzo di euro. Sono i numeri dell'attività di recupero svolta nel corso del 2021 dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli. La maggior parte dei recuperi del 2021 (2034 beni in tutto) riguarda il settore antiquariale, archivistico e librario (1.178 beni i messi in salvo), seguito da quello dei reperti archeologici e numismatici provenienti da scavi clandestini (844) e da quello dei reperti paleontologici (12 beni recuperati).

Per quanto attiene alla contraffazione, sono 198 le opere sequestrate: falsi di arte contemporanea - ma non solo - che, qualora immessi sul mercato, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali oltre un milione di euro.

Per quanto attiene il territorio campano nel periodo di riferimento si è registrato un leggero aumento dei furti in genere, aumentati dai 25 dell'anno 2020 ai 28 dell'anno 2021, confermato da un leggero aumento anche degli oggetti trafugati, aumentati dai 458 dell'anno 2020 ai 641 dell'anno 2021.Il contrasto alle attività illecite è rimasto invece pressoché costante sia per quanto riguarda l'attività preventiva, espletata mediante i numerosi controlli delle aree archeologiche, paesaggistiche e monumentali campane nonché mediante i frequenti controlli alle fiere, ai mercati ed agli esercizi di settore nonché mediante puntuali verifiche della sicurezza museale, che repressiva relativamente alle denunce e al numero di reati perseguiti. Nel corso dell'anno 2021 venivano recuperati e restituiti dal Nucleo TPC di Napoli numerosi beni di elevatissimo valore storico-artistico. Di particolare rilievo fra le attività investigative condotte dal Nucleo, vi è quella che nel gennaio 2021 a Pompei (Napoli) ha portato personale del locale Parco Archeologico, nel corso di attività di scavo avviata a seguito di evidenze investigative del Nucleo TPC di Napoli, al rinvenimento di un carro di rappresentanza risalente al 79 d.C. Tale carro risultava essere già oggetto di trattative sul mercato illecito, da parte di alcuni tombaroli, ancor prima del suo recupero, così come comprovato ed accertato dalle indagini esperite. (ANSA).