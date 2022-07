Napoli: morta vicesindaco Filippone. Manfredi: "straordinaria"

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Nella notte è deceduta Maria Filippone, vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Napoli.

Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l'intera Amministrazione comunale "si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita".

"Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città", il saluto del sindaco. (ANSA).