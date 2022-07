Mostre:'Residenza d'artista' per un libro su Vitulano

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - L'evento conclusivo della 'residenza d'artista' organizzata nel laboratorio di Casa Turese, in via Fuschi di Sopra a Vitulano (Benevento), con una mostra - 'Prima che la via si faccia sentiero' - a cura di Paolo Laudisa, si terrà domenica 17 luglio dalle 17 alle 20; si presenterà il risultato finale di questo primo appuntamento finalizzato alla realizzazione di un libro d'artista in tiratura limitata interamente dedicato al territorio del Comune sannita e della Valle Vitulanese, alle sue bellezze paesaggistiche, alla caratterizzazione storica e morfologica dei luoghi e delle architetture simbolo del centro alle falde del monte Taburno-Camposauro.

L'evento espositivo sarà presentato all'interno del laboratorio in cui, da domenica 10 luglio, gli artisti hanno lavorato alla sperimentazione di differenti tecniche di stampa, con Giulia Barone e Teppa Elle impegnate con la cianotipia rispettivamente attraverso la fotografia ed il collage digitale mentre Tonino Pepe e Nora hanno esplorato la tecnica del monotipo. Il libro, composto da 32 tavole, sarà fruibile insieme con una serie di stampe singole allestite negli spazi del laboratorio.

"E' motivo di grande soddisfazione aver realizzato questo progetto nel laboratorio con la riscoperta di antichi e molteplici procedimenti di stampa - dice Tommaso De Maria, direttore di Casa Turese - il tutto nel contesto del Parco Regionale Taburno-Camposauro. Attraverso il lavoro degli artisti si è realizzato un prodotto di grande qualità". (ANSA).