Filippone: Ricci (Cgil), "commozione e tristezza"

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - "Commozione e tristezza" vengono espresse, in una nota, dal segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci per la scomparsa di Mia Filippone, vicesindaco di Napoli. Ricci ricorda "l'impegno nel sociale di cui è stata protagonista la Filippone nella sua esperienza amministrativa, che ha dato un'impronta fondamentale al lavoro della giunta di palazzo San Giacomo".

"La vice sindaco Filippone - continua Ricci - ha rappresentato un chiaro esempio di impegno sociale e di grande competenza nel mondo della scuola, dell'istruzione e della cultura. Aver accettato la sfida della politica per contribuire al rilancio di Napoli testimonia con chiarezza la natura dei suoi valori. La Cgil esprime il cordoglio alla famiglia, al coniuge e ai suoi cari". (ANSA).