Filippone: Di Fenza, notizia che stravolge tutta la città

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - "Ho appreso con grande rammarico che quest'oggi purtroppo, è venuta a mancare la Vice Sindaco di Napoli Mia Filippone. È una notizia che stravolge l'intera città, il mondo della politica e coloro che le hanno voluto bene. Mi stringo fortemente alla famiglia per la perdita della loro cara ed esprimo tutto il mio cordoglio personale per quanto accaduto". Così in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati.

"Ho conosciuto la Vice Sindaco Mia Filippone, era un persona solare, preparata e di grande cultura, oggi perdiamo un valore aggiunto di spessore, che concorreva al raggiungimento del bene comune". conclude. (ANSA).