Filippone: de Magistris, ne ricordo l'amore per i ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - "Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente scomparsa, della quale ricordo l'amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura". È il messaggio di cordoglio di Luigi de Magistris ex Sindaco di Napoli. (ANSA).