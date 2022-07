Filippone: bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Bandiere a mezz'asta a Palazzo San Giacomo in segno di lutto per la prematura scomparsa di Mia Filippone, vicesindaco e assessore all'Istruzione di Napoli.

Lo stesso a via Verdi, sulle sedi del Comune e del Consiglio Comunale. (ANSA).