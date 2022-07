Filippone: Amato, grande dolore del Consiglio comunale

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - "Grande dolore e profondo cordoglio da parte del Consiglio Comunale di Napoli per la scomparsa del vicesindaco Maria Filippone" è stato espresso dalla Presidente Vincenza Amato. "La morte di Mia Filippone, il nostro Vice Sindaco e assessore all'istruzione è un dolore profondo. Una donna di grande qualità umana e professionale che abbiamo imparato a conoscere durante questa intensa esperienza condivisa dall'inizio della consiliatura. La ricorderemo sempre per la sua determinazione educata, per la sua energia e capacità di mettersi sempre a disposizione della città. Soprattutto per il sorriso che rivolgeva a tutti noi dal banco della giunta durante le sedute di Consiglio. Ciao Mia mancherai tanto". (ANSA).