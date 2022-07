Covid: Campania;contagi scendono al 23,6%, 5 le vittime oggi

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Sono 9785 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 41.447 test effettuati per un tasso di contagio del 23,60%, in calo rispetto al dato fatto registrare ieri e pari al 27,15%. Cinque le persone decedute nelle ultime 48 ore.

Sale ancora, invece, il numero delle terapie intensive occupate, che passano da 29 a 32 (+3) mentre segno meno per le degenze ordinarie che passano da 720 a 711 (-9). (ANSA).