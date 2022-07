Napoli: Manfredi,bene sblocco videosorveglianza, ora avanti

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - "Lo sblocco della manutenzione della videosorveglianza è uno snodo essenziale e ciò è avvenuto grazie all'impegno personale del ministro che ha risolto una situazione che era ferma da mesi". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando a margine del Premio Ammaturo, a proposito del via libera ai nuovi impianti di videosorveglianza, a partire da Forcella e poi di altri quartieri.

Manfredi ha definito la collaborazione e il dialogo con il ministro Lamorgese "una sinergia molto importante, stiamo risolvendo le problematiche partendo dai fatti".

"Adesso continueremo il lavoro - ha detto Manfredi - per rendere pienamente efficiente tutta la rete che già esiste, e poi abbiamo anche risorse per potenziare la videosorveglianza in zone critiche della città, ci sono tante cose da fare, è un percorso progressivo per dare le risposte concrete ai cittadini". (ANSA).