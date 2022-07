Musei: al MANN tanti ragazzi per Father and Son 2

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Sono tanti i ragazzi che si sono ritrovati al MANN nella sala del Toro Farnese per scaricare nel giorno del debutto 'Father and Son 2', il sequel del videogame prodotto dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il primo in assoluto a puntare sul gaming, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.

Lanciato cinque anni fa, il gioco vanta già cinque milioni di download, solo il 7% effettuati in Italia a testimonianza della portata internazionale del progetto voluto dal direttore Paolo Giulierini. Anche questa seconda parte è stata realizzata dall'associazione Tuo Museo, fondatore Fabio Viola, con la supervisione di Ludovico Solima (Università Vanvitelli). E sono stati proprio gli oltre 85 mila commenti degli utenti sulle piattaforme ad aver suggerito la trama del seguito, subito disponibile in inglese, russo, spagnolo e cinese. E se nella prima puntata (che è stata tradotta anche in arabo e napoletano) si giocava nei panni digitali di Michael, che arriva al MANN per conoscere meglio il padre scomparso, ora la protagonista è una donna: la sua compagna Gloria, impiegata laureanda in archeologia. Tema centrale è proprio l'amore e il peso che un sì o un no possono avere nella vita. Punti nodali 'storici' sono l'incontro con un etrusco a Capua nel 475 a.C. e le vicende di Cleopatra e Marcantonio nel Mediterraneo. Ma giocando si compirà anche il viaggio di Charles Dickens a Napoli nel 1844 sino a giungere alle Quattro Giornate del 1943.

''Andiano avanti con la digitalizzazione del museo - ha spiegato Giulierini - stiamo procedendo all'installazione di 600 beacon, ovvero antenne che saranno posizionate vicino ai reperti e permetteranno al visitatore di accedere a contenuti aggiuntivi tramite il proprio smartphone.Tra questi anche MANN in Colors che ci consentirà di vedere le statue nei loro colori originali.

I prossimi progetti digitali riguarderanno l'inserimento del MANN nell'universo Minecraft e la realizzazione di un'audiogame per non vedenti". (ANSA).