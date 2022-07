De Luca, se stiamo senza mascherina a ottobre chiudiamo

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - "Indossiamo la mascherina su cui c'è un'altra 'scienziateria' del Ministero della salute. Se chiedi loro della mascherina da portare al chiuso dicono che è raccomandata, non significa niente". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook aggiungendo che "se vogliamo essere scapigliati e rompere le righe a settebre e ottobre richiudiamo tutto. Questo messaggio sia chiaro".

"Sui treni, gli aerei, i traghetti la mascherina è obbligatoria - ha detto - nei luoghi al chiuso deve essere obbligatoria e anche per l'assembramento all'aperto". Dunque: "Mascherine sempre tranne se passeggi senza assembramenti o sei in casa. In eventi, spettacoli, concerti indosssiamo mascherina, andiamoci a divertire ma mettetevi la maledetta mascherina per la vostra tutela e per evitare a settebre problemi per l'anno scolastico" Intanto, ha aggiunto il governatore, "è partita la somministrazione della quarta dose per gli over 60, in ritardo e nel clima di grande confusione del Ministero virtuale della salute. Nelle scorse scorse settimane si è detto dal ministero 'facciamo la quarta dose per anziani e fragili' ma dobbiamo sapere che per settembre dovrebbe arrivare un nuovo vaccino che dovrebbe avere la copertura sulle varianti omicron. Quindi una parte di cittadini valuta che se a settebre arriva il vaccino che copre di più sulle varianti aspettiamolo, perché dobbiamo fare ora la vaccinazione senza questa copertura? Ma il nuovo vaccino non c'è, le informazioni sono vaghe. Ho chiesto ai nostri direttori sanitari: se facciamo il nuovo vaccino per quanto tempo dà la copertura rispetto alle nuove varianti? La risposta è stata 'non lo sappiamo. Quindi siamo in un clima di totale vaghezza. Rischiamo quindi di non avere più la vecchia copertura vaccinale in attesa di un nuovo vaccino che deve ancora venire e non sappiamo la sua lunghezza di copertura.

Allora ora non perdiamo tempo, facciamo la quarta dose". (ANSA).