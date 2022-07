Vaccini: in Campania target mezzo milione per quarta dose

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - "Abbiamo un target di circa mezzo milione di persone da vaccinare con la quarta dose, lo faremo con campagne per far capire l'importanza e stiamo già registrando un aumento delle richieste, anche se una parte degli over 60 sente parlare del panomicron a settembre e quindi aspetta". Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale in Campania, spiega così all'ANSA la nuova estate di prevenzione del covid esplosa anche in Campania e che sta facendo rimettere in moto la macchina delle vaccinazioni, con le quarte dosi per gli over 60 anni.

"Il problema ora - spiega Postiglione - è fare opera di convinzione sull'importanza del vaccino. Le prenotazioni del vaccino al momento non ci sono, ma ieri in una riunione con il presidente De Luca abbiamo anche gettato le basi per un piano che prevede anche la prenotazione visto che le file cominciano a essere lunghe".

A ieri, la quarta dose in Campania è stata somministrata a 75.952 persone; nella sola giornata di ieri 2.775 over 60 si sono sottoposti alla dose. (ANSA).