Prefettura,entro fine mese verbale d'intesa per Galleria Umberto

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - "Entro fine mese" sarà sottoscritto il verbale di intesa per il restauro e la sistemazione della Galleria Umberto I di Napoli. E' quanto si legge in una nota della Prefettura nella quale si dà conto degli esiti dell'incontro, presieduto dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e dal Sindaco, Gaetano Manfredi, del Tavolo dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza della Galleria.

Alla riunione, si legge nel comunicato, hanno partecipato gli assessori all'Urbanistica, Laura Lieto, alla Polizia Municipale ed alla legalità, Antonio De Iesu, l'architetto Rosalia D'Apice per la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, il vicepresidente di Confcommercio, Luigi Muto, la dottoressa Cantisano per la Sidief S.p.A. e gli amministratori di alcuni dei condomini che insistono nella Galleria.

I partecipanti, si legge, "hanno condiviso l'utilità del progetto, confermando gli impegni assunti e dando atto delle attività già svolte". A conclusione dei lavori "è stata concordata la sottoscrizione definitiva, entro fine mese, del testo, che prevede, in particolare, il restauro della pavimentazione, del lucernaio di copertura e dell'arco di accesso da via Toledo, l'installazione della videosorveglianza, interventi di pulizia e decoro urbano oltre ad ulteriori iniziative per incrementare la sicurezza, la chiusura di alcuni varchi di accesso al sito in orario notturno. Sul punto si è in attesa di conoscere le determinazioni dei soggetti privati partecipanti al tavolo". (ANSA).