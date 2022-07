Farmacisti, "a Napoli boom richieste 4/a dose, siamo pronti"

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Dopo l'annuncio da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza dell'allargamento della possibilità di ricevere la quarta dose di vaccino per tutti i cittadini dai 60 anni in su, sono tantissimi i napoletani che si sono rivolti alle farmacie per ricevere la somministrazione.

"Siamo pronti ad accogliere le richieste dei cittadini - spiega Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli - come abbiamo fatto in tutti questi mesi; da maggio scorso ad oggi abbiamo somministrato circa mezzo milione di dosi nelle farmacie di Napoli e provincia. Le vaccinazioni in farmacia non si sono mai fermate, neanche negli scorsi mesi in cui il covid sembrava aver concesso una piccola tregua".

"La macchina della vaccinazioni - prosegue Iorio - è, dunque, già ampiamente rodata: siamo pronti a far fronte alle nuove richieste di quarta dose, che sono già tantissime anche in considerazione dell'approssimarsi delle vacanze estive.

Estendiamo l'invito alla vaccinazione ªanche a tutti coloro i quali hanno fatto due dosi e poi, magari, hanno contratto il covid; in molti pensano erroneamente di non dover fare la terza dose che, invece, trascorsi 120 giorni dalla data in cui hanno contratto il covid, possono tranquillamente ricevere".

"Per molti dei cittadini che hanno effettuato la terza dose diversi mesi fa - sottolinea il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada - gli anticorpi stanno decadendo e la memoria immunitaria è un po' più pigra anche se la situazione non è clinicamente drammatica come in passato perché abbiamo gli antivirali e gli anticorpi monoclonali.

Dobbiamo comunque continuare a tenere alto il livello di prudenza e siamo pronti a questa nuova fase della campagna vaccinale". (ANSA).