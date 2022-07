Covid: contagi stabili in Campania, crescono le degenze

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Sono 12612 i positivi del giorno in Campania sui 45345 test effettuati per un indice di contagio pari al 27,81% in linea con il dato di ieri (27,74%). Le vittime accertate sono 5 nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri 3 persone decedute in precedenza ma registrate solo ieri. Quanto ai posti letto di terapia intensiva occupati sono 27 (-2 rispetto a ieri). Aumentano sensibilmente invece i posti letto di degenza occupati 734 a fronte dei 684 occupati ieri (+50) (ANSA).