Brucellosi: "ufficio legislativo Giunta non ha censurato piano"

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - "Smentisco in modo categorico che l'ufficio legislativo della Giunta regionale abbia censurato il piano di eradicazione della brucellosi e tubercolosi bufalina.

Un comunicato che fa generico riferimento ad un atto dell'ufficio legislativo della Regione induce in modo totalmente fuorviante a far credere un fatto inesistente. Tale testo non ha nulla a che vedere con il governo regionale". Lo afferma in una nota il vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola.

"Si conferma - prosegue - che il piano approvato andrà avanti nel più assoluto rigore per il raggiungimento di due obiettivi che sono alla sua base: 1) tutela della salute dei cittadini; 2) tutela del settore rispetto a brucellosi e tubercolosi, che possono metterlo pesantemente in crisi".

"Questo piano - prosegue Bonavitacola - ha il consenso di quasi tutte le associazioni di settore. E' stato elaborato con la condivisione del Ministero della Salute. Si ricorda che la responsabilità della sua attuazione è del Commissario, Generale Cortellessa, che lavora in stretto raccordo con il Ministero della Salute per la difesa rigorosa della legalità e della trasparenza". (ANSA).