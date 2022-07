A Capri è 'sos traffico',operatori chiedono regolamentazione

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 14 LUG - E' "sos traffico" a Capri dopo l'incidente sulla strada provinciale Marina Grande che riapre il dibattito sui problemi della viabilità e della sicurezza stradale in un'isola che in questo periodo è presa d'assalto dai turisti. Sergio Gargiulo, presidente Federalberghi di Capri, propone di tornare ai "vecchi tempi" quando c'era una precisa regolamentazione del traffico e degli spostamenti di merci e persone in relazione ai flussi turistici.

"A Capri - dice Gargiulo - agli sbarchi e agli imbarchi non si fanno più controlli sui veicoli. E da un po' di tempo sbarca di tutto, compresi grossi mezzi fuori misura, inadeguati per le strade della nostra isola. L'incidente di questa mattina non mi sorprende. Il furgone coinvolto nell'incidente non è il primo camion che crea difficoltà alla circolazione, ci sono stati altri casi e non so cosa si aspetta ad intervenire".

"Bisogna essere consapevoli - sottolinea ancora il presidente Federalberghi - che merci, residenti e turisti non possono muoversi tutti insieme. Quindi bisogna tornare al passato ed avere orari dedicati per lo sbarco e la movimentazione delle merci e lasciare libere le strade quando cominciano ad arrivare i turisti. In certi orari bisogna fermare il traffico locale.

Anche i residenti devono essere disposti a fare qualche sacrificio senza per questo sentirsi penalizzati. L'isola di Capri vive di turismo ed allora è il turismo e sono i turisti ad avere priorità". (ANSA).