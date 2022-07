Il Palazzo delle Poste di Napoli compie 86 anni

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Il Palazzo delle Poste di Napoli, uno degli edifici più iconici della città, annoverato tra i capolavori dell'architettura del Novecento sia sotto il profilo estetico che negli arredi, nel design e sotto il profilo tecnologico, compie in questi giorni 86 anni.

Il progetto prese vita all'interno del piano di risanamento del quartiere Carità, progettato alla fine dell'Ottocento e attuato negli anni Trenta, dopo una serie di sventramenti e demolizioni delle vecchie case cadenti.

Per la sua realizzazione nel 1928 venne bandito un concorso che portò a selezionare cinque progetti. Un secondo concorso nel 1930 vide vincitore il progetto di Giuseppe Vaccaro, al cui fianco lavorò poi l'architetto Gino Franzi. È proprio nella fase esecutiva che il progetto prese vita, liberando la facciata dell'edificio da ogni fronzolo o orpello. La sua monumentalità è così affidata alla purezza delle linee e alle armonie volumetriche ottenute per "occultamento".

Dalla storia alla modernità: il palazzo che domina piazza Matteotti, la cui facciata è stata di recente ristrutturata, è stato interessato da lavori di efficientamento energetico in linea con l'attenzione alla sostenibilità ambientale voluta dall'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante. Al piano terra si staglia imponente la statua di Arturo Martini "La vittoria", dedicata ai postelegrafonici caduti durante la Grande Guerra, che guarda dall'alto l'atrio, e la grande sala dei telegrafi a nastri scorrevoli intitolata a Matilde Serao. La fondatrice del quotidiano "Il Mattino" fu una delle prime donne impiegate alle Poste, dove lavorò come ausiliaria telegrafista dal 1874 al 1877. Il Palazzo ospita anche l'Emeroteca Tucci, scrigno di tesori di carta che raccoglie oltre 10mila tra quotidiani, riviste, annuari e almanacchi italiani e stranieri pubblicati sin dal 1648, con molte rarità e 200 pezzi unici al mondo.

