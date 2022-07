Covid: riapre a Napoli l'hub di Capodimonte,un centinaio in fila

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Buona affluenza stamani all'hub anti Covid di Capodimonte, a Napoli, da oggi riaperto al pubblico per la somministrazione della quarta dose di vaccino.

All'apertura del centro, alle 9, erano già un centinaio le persone che si sono fatte trovare in fila pronte per entrare.

Quasi tutti over 60. Inevitabile qualche lamentela per l'attesa al sole a causa delle elevate temperature estive.

Il presidio medico era già stato riaperto la settimana scorsa, per due mattine a settimana, in modo da incoraggiare la somministrazione delle quarte dosi.

Da oggi l'hub vaccinale della Fagianeria, allestito all'interno del parco di Capodimonte, sarà invece in funzione a tempo pieno, tutti i giorni dalle 9 alle 14, domenica esclusa.

L'esigenza di fondo è quella di decongestionare la pressione sui distretti sanitari territoriali dove forte è stato l'afflusso di over 60 registrato nei giorni scorsi. Anche altre Asl campane si preparano a riaprire alcuni degli hub allestiti per far fronte alla prima fase della pandemia. (ANSA).