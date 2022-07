Covid: in Campania tasso contagio al 27,7%, 3 le vittime

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Sono 12700 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 45776 test effettuati, per un indice di contagio pari al 27,74% in calo rispetto al dato di ieri del 29%. Più marcata la controtendenza sulle morti registrate: due i deceduti nelle ultime 48 ore, cui va aggiunto un'altra vittima nelle ore precedenti. In netto calo rispetto alle 16 vittime (4+12) registrate nella giornata di ieri.

Stabili i posti letto di terapia intensiva occupati che restano 29. Scendono, invece, quelli riconducibili alla degenza ordinaria che si attestano a 684 unità (- 20 rispetto ai 704 di ieri ). (ANSA).