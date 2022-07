Biodiversità: un museo delle rotte migratorie per Vivara

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - E' ritenuto un luogo strategico delle rotte migratorie dei volatili nel Mediterraneo, la Riserva Naturale Statale "Isola di Vivara" per la quale, la Regione Campania, ha messo in campo il progetto "Museo delle rotte migratorie per Vivara (Procida)" inglobato in un più ampio studio che l'ente regionale, gestore della Riserva, ha affidato al Dipartimento di Biologia dell'Università "Federico II".

La migrazione degli uccelli porta su Vivara oltre 50 specie di passeriformi e decine di non passeriformi. Volatili che compiono fino a 10mila chilometri per completare la migrazione primaverile dall'Africa all'Europa e viceversa. L'isolotto offre siti per una sosta durante questi lunghi viaggi: alcune specie si fermano solo per la riproduzione, altre proseguono, altre ancora, in particolare quelle provenienti dal Centro e Nord Europa, decidono di trascorrervi la stagione invernale.

L'iniziativa è stata presentata nella sede della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli isola A6. "L'isola di Vivara - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo - è un sistema naturale che deriva da un ex sistema agricolo, come dimostrano le numerose piante di olivo e i resti di coltivazione della vite, che, nel tempo, si è via via ri-naturalizzato, divenendo uno scrigno di biodiversità di grande pregio". "Il progetto - ha continuato l'assessore Caputo - mira proprio alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità dell'isolotto di Vivara: siamo convinti che l'azione di sensibilizzazione e divulgazione, che sarà svolta dal 'museo delle rotte migratorie', contribuirà ad un più efficace raggiungimento degli obiettivi di conservazione, missione strategica dell'Ente Riserva". (ANSA).