Basket: a Napoli striscione 'No Scafati al Palabarbuto'

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - "No Scafati al PalaBarbuto" è il testo dello striscione esposto nella notte sulle paratie del cantiere allestito a piazza Municipio, a Napoli. Lo striscione, visibile nelle prime ore del giorno, è stato poi rimosso nel corso della mattinata.

Il riferimento è alla disponibilità dimostrata dalla locale squadra di basket, la Gevi Napoli, oltre che dal Comune, ad aprire le porte del palazzetto napoletano alla neopromossa squadra di Scafati per le gare interne dopo che nei giorni scorsi la commissione impianti sportivi non ha omologato temporaneamente il PalaMangano per il campionato di serie A.

