A Napoli Centrale il nuovo Parkin'Station, 360 posti auto

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Napoletani e turisti potranno lasciare l'auto nel nuovo hub multimodale Parkin' Station, capace di ospitare fino a 360 vetture, nei pressi della stazione Fs Napoli Centrale. L'opera è stata realizzata da Grandi Stazioni Rail, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e co-finanziata dal Mims (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) con un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro.

Il centro di servizi multimodale, che si sviluppa su un'area di 9.500 metri quadri, potrà ospitare fino a 360 autoveicoli e 40 motocicli distribuiti su tre livelli: oltre 100 posti dedicati ai servizi di mobilità condivisa, quali il car sharing e il noleggio auto, 12 postazioni di ricarica per auto elettriche destinate a crescere nel tempo, 8 stalli riservati alle persone con ridotta mobilità e 7 posti rosa.

Il Parkin' Station è aperto dalle 5 del mattino all'1 di notte con la possibilità di tariffe orarie, giornaliere e abbonamenti mensili: 2,50 euro per la sosta oraria (per ogni ora o frazione) e 22 euro per la giornaliera; 1 euro all'ora per la moto e 8 euro per la giornaliera; 2 euro per la notturna (dalle ore 1 alle 5). Previsto anche l'abbonamento auto mensile a 150 euro che scende a 120 euro se si possiede anche un abbonamento ferroviario.

Sarà possibile prenotare la sosta attraverso il sito parkinstation.it o l'omonima app Parkin' Station, pianificando in anticipo i propri spostamenti. (ANSA).