Vaccini: file per quarta dose, hub Napoli riapre a tempo pieno

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Era già stato riaperto la settimana scorsa, per due mattine a settimana, in modo da incoraggiare la somministrazione delle quarte dosi. L'hub vaccinale della Fagianeria, all'interno del parco di Capodimonte, a Napoli, da domani sarà invece in funzione a tempo pieno, tutti i giorni dalle 9 alle 14, domenica esclusa. Motivo, le file createsi da ieri nei distretti sanitari territoriali per il forte afflusso di over 60 che chiedono il secondo booster.

Anche altre Asl campane si preparano a riaprire alcuni hub. Nel territorio casertano da giovedì riaprono per gli over 60 gli hub di Teverola, all'ospedale di Aversa, a Marcianise, mentre non sarà al momento riattivato quello della caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. "Dobbiamo prima verificare la platea che risponderà a questa nuova fase della campagna vaccinale, e poi decideremo se riaprire il centro dei Bersaglieri" dice il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo. (ANSA).