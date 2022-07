Teatro: in 15mila per Dignità autonome di prostituzione

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Oltre 15.000 spettatori in 21 repliche definiscono il successo di "Dignità Autonome di Prostituzione" lo spettacolo scritto e diretto da Luciano Melchionna, di scena, nei suggestivi spazi di Castel Sant'Elmo, ancora fino a domani.

Si conclude con numeri da record la 49 edizione di questo nuovo allestimento prodotto da Teatro Bellini - Fondazione Teatro di Napoli ed Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro e realizzato insieme alla Direzione regionale Musei della Campania. Una messa in scena coinvolgente e corale ha dato vita ad un gioco teatrale, dove il riuscito equilibrio tra divertimento e leggerezza e i molteplici spunti di riflessione su grandi temi di attualità (diritti negati, diversità, amore, giustizia, prostituzione, omosessualità, militarismo) ha conquistato il pubblico. "Questo successo - sottolinea il regista Luciano Melchionna - ci spinge a riflettere sulle reali necessità del pubblico che dimostra di cercare ed apprezzare, oltre ad un legittimo desiderio di svago, un coinvolgimento diretto ed attivo anche quando è chiamato a riflettere su argomenti molto delicati".

Una significativa parte di questo risultato è da attribuire alla location di Castel Sant'Elmo che ha ospitato il numeroso cast di questa edizione accogliendo 80 persone tra attori e musicisti, staff artistico e tecnico.

"Sicuramente la 50.ma edizione dello spettacolo sarà messa in scena a Napoli nell'estate del 2023 - sottolineano i produttori - ci auguriamo nuovamente in questa magnifica fortezza". "La straordinaria energia che ha attraversato Castel Sant'Elmo in queste eccezionali settimane - conclude Marta Ragozzino, Direttrice Musei Campania - ci ha fatto comprendere ancora di più la funzione sociale che i luoghi della cultura rivestono.

Castel Sant'Elmo ha delle potenzialità straordinarie che vanno fatte fiorire e siamo felici di poter portare avanti questa esperienza meravigliosa". (ANSA).