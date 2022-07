Premio 'Telesia for Peoples' all'ambasciatore in Ucraina

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - E' stato assegnato all'Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Franceso Zazo il Premio "Telesia for Peoples" 2022, in programma nelle terme di Telese il prossimo 24 luglio.

Lo rende noto il comitato scientifico dell'Associazione italoamericana no profit ICOSIT, promotrice dell'evento, che ha deciso di conferire il Premio all'Ambasciatore Zazo "per il suo l'impegno, la sua professionalità e competenza che lo vedono impegnato a livello internazionale, specie ora in Ucraina, dove continua a distinguersi a livello diplomatico rendendoci orgogliosi di essere italiani".

La serata del Premio concluderà la nona edizione del "Telesia for Peoples", in programma dal 22 al 24 luglio nelle terme di Telese.

Scopo della manifestazione, cui si accede gratuitamente, è sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come l'integrazione tra i popoli e la pace. (ANSA).