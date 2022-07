Covid: in Campania nuova impennata ricoveri, +73 in un giorno

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - Sono 4.991 i nuovi positivi al Covid, su 16.061 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 31,07%, in risalita rispetto al 29,26% del giorno precedente anche per via del minor numero di tamponi nel giorno domenicale.

Il bollettino regionale segnala ben 30 vittime, di cui sei nelle ultime 24 ore e 24 registrati in ritardo dai giorni precedenti.

Migliora la situazione nelle terapie intensive, con 28 ricoverati (-6) mentre si registra l'ennesima impennata per i ricoveri ordinari che salgono a quota 722 (+73 in un giorno, in pratica oltre il 10 per cento di crescita). (ANSA).