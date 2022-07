Avvocato, "stop alle nozze militari, sono maschiliste"

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - Il matrimonio in divisa, le cosiddette nozze militari, con "il 'colpetto' di sciabola sul fondoschiena della sposa sono maschiliste e vanno assolutamente abolite". A esprimere tutto il suo disappunto, dopo avere assistito a una cerimonia di quel tipo, è l'avvocato Carmen Posillipo, matrimonialista del foro casertano di Santa Maria Capua Vetere, già nota per le sue battaglie in favore del rispetto delle donne. Da tempo, infatti, l'avvocato è impegnata in una campagna contro la violenza di genere, soprattutto nelle scuole ma anche nelle piazze: "Invitiamo i ragazzi ad essere sensibili nei confronti dell'altro sesso - spiega - e, assistere a una scena del genere è fuorviante e diseducativo". Inoltre, "molte di queste iniziative vengono realizzate con l'appoggio della Polizia di Stato e dei Carabinieri - sottolinea - e credo sia giusto che siano proprio le forze di polizia a fare il primo passo 'rettificando' il rito".

Di recente l'avvocato Posillipo ha assistito a un matrimonio in divisa con il tradizionale arco di sciabole: "ebbene - rimarca - è il riturale più maschilista al quale ho assistito". L'avvocato Posillipo punta il dito contro il lancio del cappello: "dopo il bacio degli sposi, - spiega - uno dei militari con un colpo di sciabola fa cadere il cappello dello sposo. Spetterà alla sua sposa raccoglierlo - dice indispettita Carmen Posillipo - e a quel punto un altro militare darà un colpetto con la sciabola al fondo schiena della sposa".

"Un gesto sicuramente poco regale elegante maschilista e di chiara sottomissione, - ammonisce l'avvocato casertano - tant'è che in quello a cui ho assistito si è preferito tagliare questo ultimo atto, di certo non al passo coi tempi. E meno male...".

(ANSA).