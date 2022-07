Covid: Campania; incidenza sotto il 30%, nessuna vittima

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Sono 11.234 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 38.381 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 29,26%, rispetto al 30,33 del giorno precedente. Il bollettino regionale non segnala vittime. In lieve calo l'occupazione dei posti letto, che nelle intensive scende a 34 (-2) e nei reparti ordinari a 649 (-6). (ANSA).