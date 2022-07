Musica: parte in riva al mare il tour degli Incognito

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - E' partito in riva al mare, ieri sera a Varcaturo (Napoli), il tour italiano della band inglese degli Incognito. Sorpresa per il pubblico l cambio improvviso del tastierista, Matt Cooper, che, a causa di un infortunio è dovuto restare in panchina, obbligando gli organizzatori alla ricerca di un altro musicista che potesse sostituirlo per il concerto e per tutto il tour. Infatti a salire sul palco è stato il giovane napoletano Lorenzo Campese che è diventato velocemente un "Incognito".

Bluey, leader della band sin dalla fondazione (1979), ha poi voluto una voce profondamente napoletana per l'omaggio a Pino Daniele con il brano "Che male c'è" interpretato da Andrea Radice, concorrente di una delle stagioni passate di X Factor.

Tra le particolarità del concerto la possibilità di poterlo ascoltare ballando sulla spiaggia o seduti su di un lettino. Un clima da festival ha accolto il pubblico che numeroso ha assistito alla performance. "Non c'è nessun posto migliore per me che suonare la musica in riva al mare con il cielo aperto", ha detto il leader della band.

Sul palco schierati con Bluey (chitarre / voce), al canto Imaani, Natalie Duncan e Tony Momrelle, Francis Hylton (basso), Francesco Mendolia (batteria), João Caetano (percussioni), Charlie Allen (chitarra solista), Sid Gauld (tromba), Max O'Donnell (chitarre) e Paul Booth (sassofoni e fiati). Il gruppo ha suonato 16 brani facendo un excursus tra i tanti successi prodotti in 40 anni di discografia, concludendo il concerto con una dedica a Bob Marley, intonando " One Love". (ANSA).