Moglie gli prosciuga il conto, lui incendia il bancomat

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - La moglie ha prelevato il denaro dal conto corrente per impedire al marito di prendere i soldi che da qualche tempo spendeva alle slot. Quando ha capito che ormai era rimasto senza un soldo, un uomo di 36 anni, incensurato di Palma Campania, in provincia di Napoli, in un moto di rabbia ha incendiato il bancomat, lo stesso dal quale aveva fatto i prelievi.

Quanto accaduto è stato però ripreso dall'impianto di videosorveglianza. Per l'uomo è così scattata una denuncia per danneggiamento seguito da incendio. (ANSA).