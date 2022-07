Incendio distrugge deposito a Nola, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 09 LUG - Un deposito di circa 5000 mq è stato distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di ieri alla periferia di Nola. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Da ieri sera sono state impegnate sul posto quattro squadre di vigili del fuoco, che dopo oltre 12 ore di lavoro hanno domato il rogo e avviato le lunghe operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Sono in corso i rilievi per appurare l'origine delle fiamme. (ANSA).