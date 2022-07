Rotary Club Torre del Greco, raggiunti tutti gli obiettivi

Professionalità impegnate sul territorio e al fianco dei progetti di solidarietà internazionale. Il Rotary Club Torre del Greco-Comuni Vesuviani rinnova la squadra di vertice e traccia il bilancio di un anno di forte presenza contro il disagio sociale, a favore dell'ambiente e della cultura: il sodalizio torrese riceve infatti il più importante riconoscimento dal Rotary International, per aver raggiunto negli ultimi dodici mesi, sotto la presidenza dell'architetto Ettore Fidanza, tutti gli obiettivi prefissati. Nella cerimonia di avvicendamento il nuovo presidente, Raffaele Ciavolino, ha ricevuto il 'collare' dalle mani dell'uscente Fidanza che - alla presenza del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba - ha relazionato sul lavoro svolto. Il club vesuviano si è mosso nel solco dei tradizionali obiettivi di servizio alla collettività: promozione culturale (tra mostre, concerti, iniziative di restauro di opere d'arte, visite in luoghi celebri o 'dimenticati'), attività formative (con incontri su salute, autismo e un colloquio on line con Kabul per comprendere l'attuale realtà dell'Afghanistan), iniziative sociali come l'"adozione" di due giovani che grazie al Rotary potranno frequentare un laboratorio di pittura. Attenzione speciale, come negli ultimi anni, per le tematiche ambientali, declinate attraverso momenti come la Domenica green, la visita a un depuratore, la realizzazione di un'area per il fitness all'aperto. Poi la valorizzazione degli antichi mestieri, con riconoscimenti per i maestri artigiani torresi; l'organizzazione dell'ormai tradizionale premio leopardiano La Ginestra, a cura di Giuseppe Ascione; la solidarietà internazionale con 'Cinque artisti per Ouragahio', vendita on line (dopo l'esposizione al Museo diocesano di Napoli) di opere appositamente realizzate da Luciano D'Inverno, Luciano Ferrara, Angelo Marra, Enzo Palumbo e Luigi Vaccaro. Obiettivo, aiutare il punto di primo soccorso esistente a Ouragahio, in Costa d'Avorio: struttura fatiscente e priva di servizi essenziali, dove i medici sono costretti ad adoperare attrezzi usurati e malgrado ciò riescono a salvare le vite degli abitanti di una ventina di villaggi della zona. Presente alla cerimonia anche la mediatrice culturale ivoriana Fatou Diako, presidentessa della Consulta degli Immigrati del Comune di Napoli e impegnata da anni in progetti per l'integrazione e il sostegno ai paesi africani. Fidanza ha insistito sull'importanza del lavoro d'équipe ringraziando la squadra che lo ha affiancato, composta tra gli altri dal vicepresidente Vittorio De Feo, dal segretario Ferdinando Savastano e dal prefetto Francesco Aprea. Per Raffaele Ciavolino, ginecologo, si tratta di un ritorno alla presidenza: aveva già ricoperto l'incarico nei mesi dell'esplosione della pandemia, una fase di stasi forzata per le attività rotariane, ed il club ha voluto riaffidargli la responsabilità per consentirgli la piena attuazione del suo programma. Il presidente ha tracciato le linee guida per il prossimo anno sociale: impegno per la pace e per la difesa dell'ambiente, attenzione alle istanze sociali e alla promozione del territorio, iniziative a difesa della salute e della maternità.

