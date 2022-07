"Brian e Charles" in anteprima il 22 luglio al Giffoni Festival

(ANSA) - SALERNO, 08 LUG - "Brian e Charles", con la regia di Jim Archer, sarà presentato in anteprima nazionale il 22 luglio al Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno), dal 21 al 30 luglio.

Al 52/o Giffoni Film Festival, insieme a Charles (Chris Hayward), ci sarà Brian (David Earl) e il regista che ha raccontato la loro storia, Jim Archer.

Commedia dall'inconfondibile humor britannico, parte dall'omonimo cortometraggio del 2017 e prima ancora dallo spettacolo teatrale ideato dai due attori protagonisti, David Earl e Chris Hayward, che hanno poi firmato il soggetto e la sceneggiatura del film.

Presentato al Sundance Film Festival e accolto con favore dalla critica internazionale, il film arriva nelle sale il prossimo 31 agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Per Charles Petrescu, il robot super intelligente e sensibile creato dal geniale e solitario Brian, si tratta del primo viaggio oltre Manica. Infatti, da quando è stato costruito dal buon Brian, mastro Geppetto contemporaneo, Charles ha acquistato consapevolezza di se stesso e maturato il desiderio di viaggiare e di essere indipendente, proprio come tutte le altre persone.

