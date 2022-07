Allerta meteo in Campania, vento forte e mare agitato

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 14 di oggi, venerdì 8 luglio, fino alle 18 di domani, sabato 9 luglio, su tutta la Campania per vento forte e mare agitato. In particolare, i venti soffieranno forti settentrionali determinando un conseguente moto ondoso soprattutto lungo le coste esposte.

Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo, si raccomanda di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile regionale e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti. "Attenzione va posta - sottolinea la Protezione civile - anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti: sono possibili la caduta di rami o alberi e danni alle coperture o strutture provvisorie".

Viene infine ricordato che fino alle 14 di oggi è in vigore l'allerta Gialla diramata ieri. (ANSA).